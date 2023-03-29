Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина

В Киеве умерла легенда мировой художественной гимнастике Альбина Дерюгина. Знаменитая тренерка скончалась на 92-м году жизни.

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Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в социальной сети Facebook. Дерюгина имела звание героя Украины и заслуженного тренера Украины, входила в состав Исполкома НОК Украины.

Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 70-х и сразу же сделала киевскую школу в этом виде спорта одной из сильнейших в СССР.

"Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал почета все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастик", – напомнили в НОК.

Под ее руководством олимпийскими чемпионами и победителями первенств мира и Европы стали Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

Только 16 марта Альбине Николаевне исполнился 91 год.