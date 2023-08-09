Харлан сказала, какие россиян можно пустить на Олимпиаду

Украинская саблистка Ольга Харлан считает, что на Олимпиаду-2024 можно пустить лишь тех россиян, которые доказали свою непричастность к пропаганде войны. В тоже время наша фехтовальщица сакцентировала внимание, что в идеале на Играх в Париже не должно быть ни одного атлета из России.

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По мнению Харлан, если МОК хочет допустить представителей РФ под нейтральным флагом, эта нейтральность должна быть глубже. МОК должен это проверять.

"Или [россияне] должны это публично сказать, или подписать декларации, потому что до этого они были против подписания деклараций, поскольку это будет плохо для них в их стране. Но вы видите, что они не нейтральны, что определенная информация выплывает", – отметила Харлан в эфире "Сниданок з 1+1".

Ольга уверена, что то, что они не могут выражать свое мнение – это их проблемы и проблемы их недемократической страны.

"Есть спортсмены, которые уехали, есть спортсмены, которые высказываются публично, говорят, что они против войны. Я считаю, что они могут участвовать, так как они помогают Украине также", – подытожила чемпионка.

Напомним, Международный Олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

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