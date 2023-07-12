Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка разместила рекламу мебели у себя в Instagram и спровоцировала волну критики от поклонников. На фотографии 48-летняя экс-фигуристка сидит в роскошном дорогом кресле и советует купить его простым россиянам.

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Такой поступок жены Пескова вызвал бурную реакцию у юзеров. В комментариях под фото Навке советуют сделать гроб для ее мужа, а также возмущаются тем, что бывшая спортсменка одета во все иностранное.

"Что, на хотелки денег из казны не дают? Лафа закончилась, приходится рекламой подрабатывать. Правильно, себе заранее камеру обустрой, чтобы комфортнее сидеть было", - издеваются подписчики.

Ранее Навка снимком с Песковым показала, как счастливо жить в России. Ей все высказали в ответ.

До этого супруга говорящей головы Кремля вызвала резкую реакцию у российских поклонников откровенным признанием о том, что ее муж на самом деле не помогает выбивать правительственные гранты. Фанаты высмеяли интервью 48-летней экс-фигуристки.

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