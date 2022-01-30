Где смотреть Украина – Казахстан: расписание трансляций 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в понедельник, 31 января, сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы 2022 года с Казахстаном. Поединок Амстердаме на арене "Ziggo Dome" начнется в 21:00.

Все украинские болельщики смогут поддержать свою любимую команду у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. В прямом эфире матч будет показан на общенациональном канале "UA:Перший".

Кроме того, трансляция будет доступна на сайте "Суспільне.Спорт".

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Букмекеры называют фаворитом наших соперников. На победу Казахстана в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,75, на ничью — 5,00, на выигрыш украинской команды — 3,75.

Напомним, что наша сборная в шестой раз подряд пробилась в 1/4 финала Евро по футзалу.

В пятницу, 28 января, подопечные Александра Косенко дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам. "Желто-синие" уступили 0:1, но благодаря дополнительным показателям "желто-синие" заняли второе место и вышли в плей-офф.

Отметим, что ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре подопечные Косенко потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

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