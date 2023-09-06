Франции могут запретить проводить Олимпиаду и участвовать в турнирах

Дисциплинарная комиссия Французского антидопингового органа (AFLD) заявила, что получила письмо от Всемирного антидопиногового агентства (WADA), "предписывающее ему изменить свое поведение". В противном случае WADA будет инициировать процедуру несоблюдения требований, что повличет за собой различные санкции, сообщает AFP.

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WADA обвинило французское агентство в принятии решений, "явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда".

Поскольку до Олимпийских игр в Париже осталось всего 11 месяцев, в заявлении AFLD говорится, что WADA прибегла к "настоящему шантаже".

"Оно угрожает возбудить судебное разбирательство, которое может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также запретить Франции проводить такие соревнования", - говорится в ответе AFLD.

"С момента своего создания дисциплинарная комиссия приняла несколько сотен решений, ни одно из которых не было оспорено WADA", - утверждается в сообщении.

В 2018 году французская антидопинговая служба была разделена на две части. AFLD контролирует, проводит расследования и предлагает наказания для спортсменов, подозреваемых в применении допинга.

Но надзор за этими расследованиями и наложение санкций остается на усмотрение независимой дисциплинарной комиссии.

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