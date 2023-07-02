Фитнес-сенсация и король эстетики. Уникальный бодибилдер внезапно умер в 30 лет

Звездный немецкий бодибилдер Джо Линднер, который известный по прозвищу Джо-эстетика умер в возрасте 30 лет. Его подруга Нича подтвердила в Instagram смерть спортсмена.

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Она рассказала, что Джо умерла от внезапной аневризмы. В своем посте Нича отдала дань уважения "удивительному и невероятному человеку в этом мире", а также вспомнила последние минуты, которые она провела с ним.

"Я была там с ним в комнате.. он надел мне на шею ожерелье, которое он сделал для меня... потом мы просто легли и это все произошло очень быстро.. 3 дня назад он говорил, что у него болит шея… мы на самом деле не придаем внимания нашим проблемам, пока не оказывается, что слишком поздно" ,– написала девушка.

Линднер прославился тем, что круглый год находится в великолепной сухой форме. Процент подкожного жира этого атлета, как правило, не превышает 10%, а на пике формы он доходит до 6%.

Популярность в интернете Джо заработал невероятной способностью включать в работу свои грудные мышцы, в буквальном смысле перебирая волокнами одно за другим. На его аккаунт в Instagram было около 9 млн человек.

В сети его окрестили фитнес-сенсацией и королем эстетики.

Несколько дней назад Джо в общении с подписчиками сказал, что опасается своих чрезмерных тренировок, которые могут убить его.

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