'Это ужас'. Унижение России от МОК вызвало в РФ истерику и шок

Российские функционеры и спортсмены закатили фирменную истерику после того, как Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса. Спортсменам из РФ разрешили участвовать исключительно в личных соревнованиях и максимум по одному спортсмену на каждую дистанцию.

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Таким образом, на Олимпиаду-2024 в Париже например не смогут квалифицироваться российские синхронистки.

"Все это ущербные условия, на которых наши спортсмены не будут выступать, – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила, что нельзя принимать участие в турнирах на условиях МОК.

"Я даже таких идиотских условий не предполагала, это уже какая-то издевка. Я радуюсь тому, что они потеряли много денег на последней Олимпиаде. Игры без нашего участия – курица второго сорта! Это неинтересно, пропадает самое острое, что привлекает спонсоров. Мы слишком большая спортивная держава, чтобы терпеть такие унижения. Видите, они уже докатились до того, что не только гимн и флаг отняли, но и говорить нельзя", - сказала 86-летняя Иванова.

Четырехкратную чемпионку мира по синхронному плаванию Варвару Субботину шокировали требования World Aquatics.

"Я, конечно, немножко в шоке от новостей, но почему‑то то у меня было предчувствие, что так случится, к сожалению. Запрет на общение со СМИ это вообще ужас, мне кажется", – цитирует 22-летнюю Субботину "Матч ТВ".

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала беспределом решение Международной федерации плавания (World Aquatics).

Также пришел в ярость и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин из-за условий допуска представителей РФ к международным соревнованиям.

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