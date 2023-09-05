Чемпион ОИ из РФ со словами 'пришло кому-то в голову' назвал тихим ужасом требование осудить войну в Украине

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин пришел в ярость из-за условий допуска представителей РФ к международным соревнованиям. Бывший прыгун в воду прикинулся, что не понимает, почему россиян отстранили в командных соревнованиях, а на участие в индивидуальных турнирах наложили жесткие ограничения.

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Об этом Саутин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today. Пятикратный чемпион мира добавил, что не понимает, как "пришло кому-то в голову" требовать от россиян подписывать антивоенную декларацию и осуждать агрессию своей страны в отношении Украины.

"Ничего не изменилось. Все такое же предвзятое отношение и настроения против нашей страны. Полагаю, что реакция наших спортсменов будет единой и рассматривать поездку на таких условиях никто точно не будет. Сейчас ожидается реакция нашего руководства. Не понимаю, как такая декларация вообще пришла кому-то в голову в своём текущем виде – тихий ужас. Уверен, что наши руководители будут категорически против этой бумаги", – сказал Саутин.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала беспределом решение Международной федерации плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса российским спортсменам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

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