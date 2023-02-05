''Это решение останется неизменным''. FIS дала окончательный ответ с допуском России к международным турнирам

В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) заявили, что не собираются допускать российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. В FIS также отказались рассматривать индивидуальные заявки отдельных атлетов из РФ и РБ для участия в чемпионате мира-2023 по персональной квоте.

Видео дня

Планетарное первенство по лыжным гонкам пройдет в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта.

"В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета. Надеюсь, это ответит на ваши вопросы", – цитирует "Чемпионат" ответ пресс-службы Международной федерации.

Отвечая на запрос россиян по допуску их чемпиона Александру Большунову, который выиграл скиатлон на предыдущем ЧМ в 2021 году, в FIS отметили, что будут рассматривать ситуацию со спортсменами, их статус и места для действующих чемпионов по окончании сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев рассказал, чем закончилась его встреча с представителями белорусских федераций на семинарах FIS. В Швейцарии к нему подошли белорусы и жаловались, что их не допускают к международным турнирам.

Напомним, что FIS продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований.

В тоже время глава комитета норвежских спортсменов олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Уренхолльт Якобсен от имени организации, которую она возглавляет, выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!