Глава комитета норвежских спортсменов олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Уренхолльт Якобсен от имени организации, которую она возглавляет, выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Комитет спортсменов представляет интересы и взгляды элитных спортсменов, выступающих на турнирах в Норвегии, организованным спортивными клубами и специальными ассоциациями Норвежской спортивной конфедерации.

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Как сообщает норвежское издание NRK, со ссылкой не несколько источников, на встрече с представителями Международным олимпийским комитетом (МОК) Якобсен заявила, что осознает проблемы, которые жестокость войны создает в мире спорта, но в то же время считает, что спортсменов не следует исключать лишь на основании паспорта.

СМИ неоднократно пытались лично связаться с 36-летней Астрид Якобсен, чтобы получить комментарий, однако сперва она была занята на работе, а затем не ответила на запросы.

Накануне МОК распространил заявление, в котором утверждалось, что "подавляющее большинство" представителей спортсменов хотят, чтобы Россия и Беларусь вернулись на международные соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники устроили истерику после заявления МОК. На позицию МОК также отреагировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков и был послан нахер российскими болельщиками.

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