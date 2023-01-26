В Норвегии поддержали возвращение россиян на международные турниры
Глава комитета норвежских спортсменов олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Астрид Уренхолльт Якобсен от имени организации, которую она возглавляет, выступила за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Комитет спортсменов представляет интересы и взгляды элитных спортсменов, выступающих на турнирах в Норвегии, организованным спортивными клубами и специальными ассоциациями Норвежской спортивной конфедерации.
Как сообщает норвежское издание NRK, со ссылкой не несколько источников, на встрече с представителями Международным олимпийским комитетом (МОК) Якобсен заявила, что осознает проблемы, которые жестокость войны создает в мире спорта, но в то же время считает, что спортсменов не следует исключать лишь на основании паспорта.
СМИ неоднократно пытались лично связаться с 36-летней Астрид Якобсен, чтобы получить комментарий, однако сперва она была занята на работе, а затем не ответила на запросы.
Накануне МОК распространил заявление, в котором утверждалось, что "подавляющее большинство" представителей спортсменов хотят, чтобы Россия и Беларусь вернулись на международные соревнования.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники устроили истерику после заявления МОК. На позицию МОК также отреагировал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков и был послан нахер российскими болельщиками.
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