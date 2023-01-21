''Сидеть в клетке''. Белорусов, жаловавшихся на отстранение, поставили на место в Швейцарии

Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев рассказал, чем закончилась его встреча с представителями белорусских федераций на семинарах Международной федерации лыжных гонок (FIS). В Швейцарии к нему подошли белорусы и жаловались, что их не допускают к международным турнирам.

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"Я сказал: "Конечно, вас не допускают. Вы и не должны выступать. Вы должны понять, что с вашей территории бомбят и убивают людей в Украине. Да, вы не нажимаете на эти кнопки и все такое. Но за все нужно отвечать А пока эти отбросы бомбят с вашей территории, то вы все должны сидеть дома. Здесь уже ничего не поделаешь", – цитирует Аблаев "Суспильне".

Наставник отметил, что все остальные сборные, прыгающие в акробатике, однозначно поддерживают решение об отсутствии россиян и белорусов.

"Они единодушно говорили на семинарах FIS: "Нет, они не должны выступать в цивилизованном мире. Они должны сидеть в клетке". Все нас поддерживают. У всех одна общая позиция. Ни россияне, ни белорусы не должны сейчас выступать на международных соревнованиях. Я не знаю, как наши спортсмены с ними будут стоять где-нибудь на пьедестале или будут тренироваться на одном склоне. Это вообще не обсуждается", – подытожил Аблаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIS продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований.

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