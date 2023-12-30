'Это что, получается Путин брехло?' В Госдуме устроили истерику из-за предательства спортсменов. В сети отреагировали

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил, что против сбежавших в США вице-чемпиона Олимпийских игр 2020 по фехтованию Сергея Биды и его жены вице-чемпионки мира Виолетты возбуждено уголовное дело по статье за "самовольное оставление части или места службы". Парламентарий рассказал о подробностях, заявив, что Сергей и Виолетта были военнослужащими - выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии.

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После того, как они в июне уехали в США, все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки. По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.

Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в "Academy of Fencing Masters" в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.

"Принципиально важно, что для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран. Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!" – закатил истерику депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Россияне в интернете бурно отреагировали на такой пассаж 49-летнего Хинштейна.

"Ну что ты будешь делать. Вроде по телевизору говорят что у нас прекрасная и самодостаточная страна, почти все её граждане сошлись в патриотическом соитии и любви к Родине + поддержке президента.....а всё равно откуда-то новые предатели этого рая появляются. Парадокс, однако", – издеваются болельщики.

Другие вспоминают слова Путина, сказанные им во время "прямой линии", с сарказмом интересуясь, как это может случится, что лидер РФ их обманул.

"Как же так? Только неделю назад В.В. Путин по телевизору говорил, что спортсмены "Динамо" и ЦСКА отношения к армии не имеют. Это что получается? Что президент России - брехло обыкновенное? Или просто понятия не имеет что происходит на поверхности?" – иронизируют юзеры.

Также в сети вспоминают дело с Исинбаевой, которая заявила, что ее звания "сугубо номинальные".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября известные российские фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, внезапно покинули РФ. По информации СМИ, они пришли на плановую тренировку к своему тренеру Анжелике Крыловой, но вместо занятий подарили ей букет, сообщив, что у них через три часа самолет в США.

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