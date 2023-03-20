''Если пойду каяться, то с гранатометом'': белорусский олимпиец, воюющий за Украину, высмеял режим Лукашенко

Участник олимпийских игр 2004 и 2008 годов белорус Павел Шурмей, который воюет за Украину, иронично отнесся к том, что на родине в отношении него возбудили два уголовных дела за экстремизм и участие в боевых действиях. Он признался, что ему наплевать на режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, а все его приспешники будут наказаны после победы над Россией и падения режимов в странах-агрессорках.

Видео дня

Об этом Шурмея заявил в интервью изданию "Зеркало". Он отметил, что некоторые его знакомые в Беларуси призывают его вернуться в родную страну и покаяться, тогда, как по его мнению, бояться стоит белорусским силовикам, которых ждут суды и отбывания наказаний за преступления.

"С другом своим из Беларуси обсуждаю. Говорю: "Как же мне быть? Что же делать?" Приятель советует "ползти на коленях и каяться". Сошлись на том, что если и пойду каяться, то с гранатометом. Это только вопрос времени, когда они начнут тобой заниматься. Когда ты на войне, когда твой каждый день может оказаться последним… Какие шесть лет? Какой заочный суд? О чем они вообще говорят? Кого они хотят этим напугать? Всех их будут судить", – заявил бывший белорусский гребец.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) запретила украинскую символику на гран-при в Южной Кореи, где спортсмены должны определить сильнейших в соперничестве на рапирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!