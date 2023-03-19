В ГПСУ опровергли фейк о запрете на выезд из Украины молодым людям в возрасте от 15 до 18 лет: для кого действительно есть ограничения

В Госпогранслужбе Украины опровергли введение ограничений на выезд за границу для украинских юношей от 15 до 18 лет. Соответствующий "документ" со значительным количеством ошибок в настоящее время распространяется в сети.

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Пограничники подчеркнули: ограничения на время действия военного положения вводятся в отношении мужчин в возрасте 18-60 лет с достаточно широким перечнем исключений. Об этом заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Необходимость разъяснений по поводу выезда за границу юношей 15-18 лет возникла из-за распространения в сети фейкового документа крайне низкого качества, которым Западному региональному управлению ГПСУ приписывается якобы введение соответствующих ограничений.

"Интернетом распространяется фейковый документ Госпогранслужбы о якобы ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет. Стоит отметить, что сам фейковый документ содержит значительное количество ошибок, в частности русизмов", – отметили пограничники.

В Западном региональном управлении ГНСУ напомнили, что ограничения по выезду за границу во время действия режима военного положения применяются в отношении мужчин 18-60 лет с достаточно широким перечнем исключений, утвержденных Кабмином.

"Напомним, что ограничения выезда за границу во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, впрочем и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений. Заметим, что правила пересечения границы утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57. Предлагаем внимательно проверять информацию и брать ее из официальных и достоверных источников!" – призывали пограничники.

Напомним, на днях Минкульт изменил порядок выезда артистов за границу. Ранее стендап-комик Андрей Щегель похвастался тем, что, несмотря на три повестки от военкомата, сбежал в Турцию, получив разрешение на выезд от Минкульта. А вслед за ним благодаря такому же документу из страны выехал режиссер Тарас Голубков, который сейчас снимает в Москве клипы для российских звезд. Поэтому в министерстве пересмотрели порядок выезда артистов.

Так, отныне культурные деятели, чтобы получить разрешение на выезд, должны предоставить: подтверждение, что в их организациях проводят военный учет; контракты, где сказано, для чего они едут; отчеты по итогам поездки.

Находиться вне государства при этом артисты, художники и журналисты могут до 60 суток.