Эквадорский кикбоксер умер после жестокого нокаута. Момент смертельного удара попал на видео

Эквадорский кикбоксер Хоэль Кауаски скончался после боя национального кубкового турнира.

25-летний спортсмен оказался в глубоком нокауте, получив удар в висок во время боя. Хайкик оказался настолько сильным, что защитный шлем оказался бесполезным. По данным журналиста Альберто Астудильо, у Кауаски случилось кровоизлияние в мозг. Прямо с настила ринга кикбоксер был доставлен в больницу.

Врачи пять дней боролись за жизнь бойца, однако, в конце концов, было принято решение отключить его от систем поддержки жизнедеятельности. Смертельный удар соперника Кауаски был запечатлен на видео. В ролике видно, как Хоэль рухнул на настил ринга, схватился за голову, а затем потерял сознание.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый британский боксер Карл Фрэмптон проиграл нокаутом в чемпионском бою и завершил карьеру.