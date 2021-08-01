Единственную легкоатлетку России на ОИ-2020 увезли в инвалидном кресле и не пустили сразу в больницу. Видео

Знаменитая российская легкоатлетка Дарья Клишина досрочно завершила выступление в квалификации в секторе по прыжкам в длину на Олимпийских играх-2020. Спортсменку увезли со стадиона на инвалидном кресле.

Первые две попытки 30-летней уроженки Твери судьи не засчитали из-за заступов, а в третьем россиянка получила травму. Во время разбега у Дарьи поехала нога. Легкоатлетка повредила заднюю поверхность бедра и не смогла продолжить выступление.

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Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) спортсменке выдали костыли и она отправилась в клинику лишь только после сдачи допинг-пробы.

Клишина была единственной представительницей легкой атлетики из России, которую допустили до Олимпиады-2020.

Из-за допинг-скандала Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была забанена. Исключение сделали лишь для Клишиной, которая живет и тренируется в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксер из Москвы устроил дебош и забастовку на ринге Олимпиады-2020.