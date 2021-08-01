Боксер из Москвы устроил дебош и забастовку на ринге Олимпиады-2020. Видео

Скандалом завершился четвертьфинальный поединок олимпийского турнира по боксу в весовой категории свыше 91 кг между французом Мурадом Алиевым с британцем Фрейзером Кларком. 26-летний Алиев, который родился в Москве и до 6 лет жил в столице России, остался недоволен решением судей дисквалифицировать его за опасный удар головой.

По мнению арбитров движение Мурада привело к рассечению у Кларка.

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После этого азербайджанец по национальности, который в 2001 году с семьей переехал во Францию, устроил в ринге настоящий дебош.

Алиев стал показывать неприличные жесты, ударил телеоператора, а затем отказался покидать ринг, устроив забастовку.

Боксер просидел полчаса, облокотившись на канаты.

Организаторам удалось увести дебошира в подтрибунное помещение, но через некоторое время Алиев вновь вернулся на ринг и просидел там еще час.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр 2020 года в японском Токио. Наш соотечественник, таким образом, гарантировал себе медаль соревнований.