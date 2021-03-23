Двукратного чемпиона по MMA убили в драке в России

Михаил Морозов Другие виды спорта 12:17, 23.03.2021 Обновлено: 12:30, 23.03.2021

Двукратный чемпион FCF-MMA (полноконтактный рукопашный бой) Алан Хадзиев скончался после смертельного ранения, полученного во время драки в одном из ресторанов города Моздока, который находится в Северной Осетии.

Как сообщает Telegram-канал Baza, кроме спортсмена в ходе потасовки в "Вегасе" погиб еще один мужчина – местный предприниматель. Еще один пострадавший, получивший серьезные травмы, сейчас находится в реанимации.

Алан Хадзиев умер после драки в ресторане
Telegram-канал Baza

Хадзиев начал заниматься смешанными единоборствами (MMA) в 25 лет. Он также рассказывал, что в родном для него Моздоке случаются конфликты из-за того, что в городе живут представители разных национальностей.

"Всю жизнь занимался разными видами спорта. Боевые искусства всегда были на первом месте в моей спортивной карьере. В итоге остался в ММА, о чем никогда не жалел. Многие считают ММА самым опасным видом спорта. Хотя ММА безопасней горных лыж, велоспорта и спортивной акробатики. В любом виде спорта можно получить серьезные травмы. Мой родной город Моздок в Осетии – очень многонациональный. Там иногда случались драки – на улицах, на дискотеках. А заканчивалось все рукопожатием", – цитирует слова Хадзиев издание Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга российского бойца ММА Арсена Батырова покончила с собой после драки со спортсменом.

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Кабмин изменил правила въезда в Украину

Заробитчанам грозит запрет на въезд в Польшу: консул озвучил правила

Во Франции водителя российского дипломата поймали на угоне велосипедов

В Египте умер украинский волонтер, которого спасали от коронавируса

Лавров оконфузился из-за маски с матами во время визита в Китай