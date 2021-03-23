Дворазового чемпіона з MMA вбили під час бійки в Росії

Михайло Морозов Інші види спорту 12:17, 23.03.2021 Оновлено: 12:30, 23.03.2021

Дворазовий чемпіон FCF-MMA (повноконтактний рукопашний бій) Алан Хадзієв помер після смертельного поранення, отриманого під час бійки в одному з ресторанів міста Моздока, яке розташоване в Північній Осетії.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, крім спортсмена, під час бійки у "Вегасі" загинув ще один чоловік – місцевий підприємець. Ще один потерпілий, який отримав серйозні травми, зараз перебуває в реанімації.

Алан Хадзієв помер після бійки в ресторані
Telegram-канал Baza

Хадзієв почав займатися змішаними єдиноборствами (MMA) у 25 років. Він також розповідав, що в рідному для нього Моздоку трапляються конфлікти через те, що в місті живуть представники різних національностей.

"Усе життя займався різними видами спорту. Бойові мистецтва завжди були на першому місці в моїй спортивній кар'єрі. У підсумку залишився в ММА, про що ніколи не шкодував. Багато хто вважає ММА найнебезпечнішим видом спорту. Хоча ММА безпечніше за гірські лижі, велоспорт і спортивну акробатику. У будь-якому виді спорту можна отримати серйозні травми. Моє рідне місто Моздок в Осетії – дуже багатонаціональне. Там іноді траплялися бійки – на вулицях, на дискотеках. А закінчувалося все рукостисканням", – цитує слова Хадзієва видання Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подруга російського бійця ММА Арсена Батирова наклала на себе руки після бійки зі спортсменом.

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