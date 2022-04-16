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"Думали Украину можно вздрючить за пару дней, щас". В сети высмеяли будущее России в спорте

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Российские болельщики высказались про неутешительные перспективы страны

Начальник сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский высказался о производстве лыж в стране, получив бурную обратную связь от болельщиков в интернете. Печерский сокрушался, что из-за закрытия импорта, на выпуск качественной отечественной продукции соревновательного уровня уйдет от 4 до 6 лет.

Главный сервисер биатлонной команды считает, что топовая базовая модель, которая смогла бы конкурировать с продукцией топовых производителей, может появится лишь к следующей Олимпиаде.

"Это как на заводе, где выпускают "Ладу Приору", поставить задачу выпустить Lamborghini, причем за 3-4 года. Чудес не бывает, но попробовать хочется…" – цитирует Печерского sports.ru.

Юзеры высмеяли такое "импортозамещение", вспомнив слова Матвиенко о том, что Россия даже гвозди сама не производит.

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Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Другие намекают, что не надо было заниматься нападением на Украину, рассчитывая ее захватить за несколько дней.

"[Путин] думал 40 млн страну можно вздрючить за пару дней, щас. За свою территорию люди бьются более остервенело, чем за чужую", – написал один из фанатов.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат назвал решение ФИФА о русском языке "силой и могуществом России" и был высмеян в сети.

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