"Мы даже гвозди не производим": топ-чиновница РФ заявила, что для нее "произошло открытие"

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая поддержала войну против Украины, возмутилась, что ее страна импортирует гвозди. По словам политика, для нее это "стало открытием".

"Для меня, например, было неким открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла", – цитирует Матвиенко издание Gazeta.ru.

Комментарий председателя Совфеда РФ прозвучал на фоне заявления сенатора Эдуарда Росселя о необходимости импортозамещения. Отметим, Матвиенко – член Совета безопасности РФ. Она поддержала войну против Украины. Совет Федерации РФ – верхняя палата российского парламента, без разрешения которого невозможно было начать войну.

Видео дня

Россия в результате санкций столкнулась с дефицитом в разных сферах экономики. Без импортных составляющих россияне не могут произвести, к примеру, белую бумагу, также остановилось российское самолетостроение. Официально власти говорят об импортозамещении еще с 2014 года, однако фактически остаются зависимыми от западных технологий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заявили, что шестой пакет санкций против России должен включать полный запрет на импорт энергоресурсов, в том числе нефти и газа. Это лишит РФ 40% доходов госбюджета и "сломает хребет российской агрессии".