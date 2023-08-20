Драма дня. Легкоатлетка упала за метр до финиша и лишилась 'золота' чемпионата мира. Видео

Лидер сборной Нидерландов по легкой атлетике Фемке Бол упала на последних метрах эстафеты 4 х 400 метров на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. 23-летняя чемпионка Европы и победительница Бриллиантовой лиги боролась за "золото", но в итоге осталась ни с чем.

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Бол бежала на последнем этапе эстафеты и на финишной прямой опережала главную конкурентку из США. Когда до финишной черты оставались считанные метры Бол споткнулась и упала на беговую дорожку.

Фемке удалось быстро подняться и закончить гонку третьей, однако в итога она и вся команда была дисквалифицирована.

Во время падения нидерландка уронила эстафетную палочку, что считается нарушением правил.

Сборная Соединенных Штатов благодаря падению конкурентки, не только стала победительницей мундиаля, но и установила мировой рекорд. Время 3:08.80 минут стало самым быстрым в истории в смешанной эстафете на этой дистанции.

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