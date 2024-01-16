Чтобы воевать на Донбассе, украинский рекордсмен обманул врача: прошел Пески и вернулся в ВСУ после ранения с больным сердцем

Чтобы попасть в АТО и батальон "Сич" после начала войны на Донбассе, украинскому легкоатлету Андрею Ткачуку пришлось обмануть врача-окулиста. Спустя восемь лет уже в статусе рекордсмена Украины в беге на 24 часа и чемпиона мира по тредмили (на беговой дорожке), имея проблемы с сердцем и бронхиальную астму, спортсмен снова отправился на фронт. А через полтора года, не имея возможности полноценно тренироваться в ВСУ, стал призером чемпионата мира-2023 по бегу на 24 часа.

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В разговоре с OBOZ.UA "Бродяга" Ткачук вспомнил, как начал бегать ультрадлинные дистанции, а затем отправился воевать против России, повторное нападение которой ждал еще с 2016 года.

"Я из Закарпатья и 11 лет в школе занимался беговыми лыжами. Потом мы с ребятами время от времени играли в баскетбол, дальше были мультиприключенческие гонки, но это командный вид, развлечение и надо куда-то всегда ехать и обязательно таскать за собой снаряжение. А в 2012 году в Украину привезли такую экзотику, как трейл – бег по природным тропам, обычно в горах, но может быть где угодно. Я попробовал первые 50 км, мне понравилось", – рассказал Андрей.

"В 2013-м я попробовал уже 100 км. А в 2014 году принял участие в трейле "Карпатия", после чего пошел искать себя подразделение, чтобы принять участие в антитеррористической операции. И это мне удалось, я попал в батальон патрульной службы полиции особо назначение "Сич", но пришлось обмануть окулиста. Я там выучил одну строчку, и когда мне сказали прочитать его в обратном порядке, то пришлось вспоминать, какие там были буквы (улыбается)", – признался Ткачук.

В итоге Андрея взяли в подразделение и он отправился на фронт. Зимой, весной и немного летом 2015 года Ткачук с побратимами находился в Песках – массивный пункт под Донецком. А в 2016-м "Бродяга" уволился и вернулся в трейлы, потому что, по его словам, дистанция 100 км "Карпатия" – это такая единственная любовь, где он участвую живым или мертвым.

Но все время после возвращения к гражданской жизни бегун ожидал нового нападения РФ: "Я сознавал, что москали на нас попрут и ждал их где-то с осени 2016 года, поэтому понимал, что нет смысла устраиваться на постоянную работу, поскольку осенью все равно придется возвращаться. Но их не было и не было".

Пока Андрей ждал нового вторжения российских оккупантов, сначала занимался основами строительства, потом несколько лет работал охранником, что позволяло ему тренироваться: "Но уволился банально из-за того, что снова были соревнования, а я не смог поменяться сменами. И с 2019 года и до 24 февраля 2022-го я был свободным стрелком".

Ткачука не останавливали даже проблемы со здоровьем: "У меня плохое зрение, я не вижу на левый глаз, у меня там две сотки зрения. И если я теряю правый глаз, то остаюсь с двумя сотками. У меня хронический полипозный синусит – это эхо войны 2015-го года, у меня бронхиальная астма и проблемы с сердцем. Но я четко понимал, что что-то начнется".

"И когда мне еще в январе 2022 года предлагали, мол, давай мы тебе проплатим соревнование в Италии, какую хочешь дистанцию, а также приглашали в Валенсию на бег на 24 часа в апреле, я сказал до середины апреля я даже не рассматриваю моменты вложения денег, потому что здесь ситуация такова, что уже не до асфальта", – вспомнил рекордсмен.

В военкомат Ткачук прибыл еще 15 февраля 2022 года: "Из-за того, что я вообще-то непригоден к службе и у меня не было военного билета. Но поскольку я – участник АТО и боевых действий, то, в принципе, являюсь оперативным резервом первого уровня".

"15-го числа я пришел спросить, что мне делать. Если начнется что-то, вы меня мобилизуете или мне искать счастья в добровольческих подразделениях, как в 2014-м? Они сказали: "Нет того человека, иди, мы тебе позвоним". Позвонили уже 23 февраля – приходи завтра на 9. Спрашиваю: "С вещами?" Они: "Да нет, нет, уточнить данные". Ну, утром уже улетели ракеты, и все стало понятно", – рассказал Андрей.

Пока Ткачук находился в рядах ВСУ, его сильно огорчало, что большинство здоровых и физически развитых ребят, участвующих в трейлах, не желают защищать свою страну.

"В нашей беговой трейлевой тусовке из доходяг, в принципе, один я, никто больше не выступает с такими проблемами со здоровьем. И соответственно, когда все пошли в военкоматы, чтобы защищать страну, эти люди не воевали и переживали из-за того, что их не выпускают за границу на какие-то коммерческие, частные старты. Не на чемпионат мира по трейлу, где ты представляешь свою страну и можешь пройтись с флагом, напомнить об Украине, а на коммерческие соревнования", – рассказал бегун.

"Но месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. И когда я получил 6 марта ранение и дошел после Запорожья, Днепра и Львова в Трускавец, со мной были две девушки из 95-й штурмовой бригады, фельдшерки по 21 и 22 года, которые получили ранения при ракетных обстрелах где-то в Попасной. Я с ними фотографировался и потом показывал эти фото, мол, что у этих девушек есть яйца, в отличие от большинства здоровых и перспективных участников трейлов", – добавил Андрей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что рекордсмена Украины, который служит в ВСУ, не выпускали на ЧМ, а он привез медаль.

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