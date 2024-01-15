'Только украинцам аплодировали стоя': рекордсмена Украины, который служит в ВСУ, не выпускали на ЧМ, а он привез медаль

Украинский легкоатлет и военнослужащий батальона "Карпатская Сечь" Андрей "Бродяга" Ткачук полтора года на фронте не мог тренироваться, потом его не выпускали на соревнование, но он достиг своей цели и стал третьим на чемпионате мира-2023 в беге на 24 часа. Как шутят друзья, вылез из окопа и получил "бронзу" ЧМ. Хотя на самом деле из-за состояния здоровья спортсмен уже не на передовой.

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До полномасштабной войны Ткачук был чемпионом мира на тредмиле – это бег по дорожке в помещении. В 2021 году в Польше он преодолел 410 км за 48 часов и получил титул, параллельно установив мировой рекорд. Андрей выдерживал такие нагрузки, болея бронхиальной астмой, имея порок сердца и проблемы с коленями. С этими проблемами он не только бегал ультрамарафоном, но и воевал с российскими оккупантами, пока по состоянию здоровья не перевелся в тыл.

И только оставив "ноль", Ткачук вернулся к бегу: "В 2023 году чисто случайно я сменил службу и перевелся с боевой должности на небоевую. Плюс в процессе перевода прошел ВЛК, и за 22 года истории моей болезни на сердце наконец-то нашли скрытый синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, ну и еще там какую-то тахикардию. Меня полечили, поремонтировали и летом, где-то в конце июня, я нашел себе побратима на псевдо "Друг" и мы начали бегать по лесам Житомирщины, где немножко находились".

Андрей, до полномасштабной войны пробегавший по 1000 км в месяц, начинал свое возвращение с 7,5 км через день, а затем решил принять участие в чемпионате мира по суточному бегу в Тайбэе. Хотя пришлось столкнуться со многими трудностями.

"Я уже не первый раз на старте и прекрасно осознавал: если ты хочешь иметь результат, у тебя должен быть помощник. То есть должны быть руки, которые будут делать все за тебя эти 24 часа параллельно с тобой. Поэтому я попросил Валерия Ионова, чтобы он включил в состав делегации Марию. Ее сначала там не было, но я сказал, если вы не переделаете, я не имею смысла ехать вообще и играть в туризм", – отметил бегун.

На самом деле на этот чемпионат от Украины было заявлено пятеро мужчин и одна женщина. Но в последний момент два участника снялись. Двое должны были лететь из Канады, но один, к сожалению, травмировался – получил стрессовый перелом стопы буквально за неделю до старта. А одного из трех мужчин из Украины не выпустили. И по словам Андрея, это действительно очень неприятная ситуация.

"Самое неприятное то, что нам не помогли выехать как официальная делегация и не внесли в "Путь". На уровне предыдущего министра молодежи и спорта нам говорили, мол, мы не можем это сделать законодательно – нужны поправки. А как не можете, если тот сбежал" с чемпионата мира по спортивной рыбалке, там драгонботы уехали за границу, а спортивное ориентирование летала в США и Финляндию? Пауэрлифтеры и все другие неолимпийские виды спокойно уезжают, а мы как официальная сборная страны не можем быть внесены в "Путь", – возмущался рекордсмен Украины.

"Ну, поскольку я и Валерий Шажко – военнослужащие ВСУ, он – из терробороны Львовской бригады, а я теперь уже по старинке – военкомат, то мы с горем пополам получили разрешение на выезд просто для проведение отпуска за границей", – рассказал "Бродяга" .

На соревнование на Тайвань украинские спортсмены ехали за свои деньги, но такая практика преимущественно по всему миру: "По финансам все просто: я принимал участие в боевых действиях, мне платили зарплату и остались деньги. На поездку на чемпионат мира я мог выделить максимум 100 000 гривен на двоих – перелеты, отели и т.д. Я сказал, если сумма выйдет за этот бюджет, то тоже не еду. Я рассматриваю это как хобби, потому что на самом деле так оно и есть".

По словам Андрея, к Федерации легкой атлетики у него вообще нет никаких претензий. Лишь расстроился, когда из-за забастовки на польской границе не успевали привезти новую форму: "Просто хотелось выглядеть как команда, потому что мы единственные, кому все аплодировали стоя. Все команды встали и аплодировали нам пятерым, которые были на сцене. И хотелось выглядеть, как нормальные сборные из других стран".

Но, к счастью, костюмы таки доехали, и на открытии сборная Украины выглядела настоящей командой, а потом раздавала форму на память соперникам: "Я обменялся майкой с норвежцем, потому что он еще на трассе хотел с меня ее снять, а Валере какая-то американка взамен украинской дала целый комплект своей".

Несмотря на все сложности, Ткачук на Тайване смог преодолеть 284 км за сутки и завоевать бронзовую награду чемпионата мира-2023.

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