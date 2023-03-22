Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили с совместным заявлением против политизации спорта. Обе страны надеются, что физическая культура сыграют важную роль в "продвижении солидарности и мира".

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В тексте послания, опубликованного на сайте Кремля утверждается, что и РФ и КНР выступают против дискриминации представителей любых сфер жизни людей, "включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение".

Также стороны поприветствовали инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского совета Азии, касаемо допуска всех спортсменов к соревнованиях, независимо от паспорта.

В свою очередь китайская сторона поддержала россиян, предложив проведении в 2024 году в Казани Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

Такие пафосные речи вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. В сети особенно оценили пассаж про "отсутствия дискриминации", вспоминая новости о зверски замученных представителях этнических меньшинств в западном китайском регионе Синьцзян.

Юзеры "восхищаются" работой пропаганды двух стран.

"Ирония в том, что это две главные спортивные диктатуры, чьи спортсмены выступают на аренах в роли спортсменов, а в роли солдат. И которые выступают не за себя, а за общемедальный зачет", - говорится в комментариях.

Глав России и Китая называю "чертовыми лицемерами".

"Да,да… у обоих стран нет политизации в спорте, зато выпустили такое заявление… конечно, легче заявить и раскритиковать других, нежели на себя посмотреть и на свои внутренние проблемы, особенно на влияние нашей политике в спорте… чертовы лицемеры…", - отмечают фанаты.

Болельщики считают, что такие пафосные речи не укладываются в здравый смысл.

Протест против политизации спорта от РФ и КНР пользователи сравнивают с протестами пчел против меда.

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