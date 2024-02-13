Чемпиону ОИ из России ампутировали руки и ноги в течение нескольких месяцев

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как у него проходила ампутация конечностей. Бывший фигурист признался, что он, находясь в больнице, долгое время не успевал прийти в себя и вообще понимать, что происходит.

"Я настолько далек был от этого. Вижу только: ног нет, одной руки нет, пальцев нет. И эти операции продолжались в течение трех-четырех месяцев. И только последние два месяца, когда все закончилось, я понял, что произошло и что необходимо делать для того, чтобы дальше столкнуться уже с протезированием", – цитирует Костомарова ТАСС.

10 января 45-летнего Костомарова было госпитализировано с пневмонией. Перед этим фигурист принял участие в уличном представлении в Коломне, где откатал программу на 25-градусном морозе. До этого у Костомарова был кашель, на который он не обращал внимания. После шоу фигурист посетил баню, после которой ему стало очень плохо.

Двукратный чемпион мира, выступавший ранее в танцах на льду с женой пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяной Навкой, более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей.

После начала полномасштабного вторжения Костомаров высказался в поддержку агрессии России. У себя в Instagram Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист "никогда никого не трогала и не нападала".

13 декабря прошлого года Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

В ответ Z-патриот заявил, что ему "плевать на президента Украины".

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