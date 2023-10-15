Чемпионка России решила покорить гору в Непале и разбилась насмерть

Чемпионка России 2022 года по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале. Как сообщает The Himalayan Times, инцидент произошел 14 октября на горе Дхаулагири в Непале.

Группа российских альпинистов из трех человек, включая 38-летнюю Оленеву, находилась на высоте около 6680 метров. В момент восхождения россиянка сорвалась и упала вниз примерно на 500 метров. Остальные два члена команды спустились в базовый лагерь

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Отмечается, что альпинисты пытались взобраться на вершину без поддержки шерп. Спасатели смогли добраться до тела Оленевой лишь спустя сутки.

24 сентября у себя в Instagram российская чемпионка выложила фото с коллегами, написав, что занимается подготовкой к штурму горы.

"Дхаулагири - самый западный восьмитысячник Непала и самым первым принимает удар юго-западного муссона, который должен закончиться в конце сентября. Занимаемся дополнительными проверками и подготовкой снаряжения раз уж пока нет возможности отправить грузы экспедиции в базовый лагерь", - написала Оленева.

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