Чемпионка России отказалась выступать за страну и решила сменить гражданство

Чемпионка России 2017 года по прыжкам с шестом Ангелина Жук-Краснова сменила гражданство на молдовское. 30-летняя уроженка Иркутска объяснила свое решение баном для российских легкоатлетов на международной арене.

Жук-Краснова уже готовится со своим тренером к выступлениям в новом сезоне под новым флагом.

"Почему мною было принято такое решение, то причина всем понятна. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. ", — цитирует ТАСС слова спортсменки.

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В 2013 году Жук-Краснова заняла второе место на чемпионате РФ в помещении, 6-е место на чемпионате Европы в помещении и победила на чемпионате Европы среди молодежи, установив рекорд турнира.

Благодаря занятому на чемпионате России третьему месту, Ангелина смогла отобраться на чемпионат мира. Там она стала первой в квалификации и 7-й в финале.

В 2014 году на взрослом чемпионате Европы легкоатлетка завоевала "бронзу", прыгнув на 4,45 м.

В последний раз Жук-Краснова выступала на международном турнире летом 2015 года, заняв шестое место на соревнованиях в швейцарском Люцерне. Ее результат составил 4,40 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный фигурист из Санкт-Петербурга решил выступать под флагом США. Как сообщил 29-летний спортсмен, причиной такого решения стало то, что в России его не считали перспективным.