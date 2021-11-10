Знаменитый российский фигурист отказался от страны и будет выступать за США

Известный фигурист из Санкт-Петербурга Артур Дмитриев будет выступать под флагом США. Как сообщил 29-летний спортсмен в интервью "Спорт-Экспресс", причиной такого решения стало то, что в России его не считали перспективным.

По словам Дмитриева ему пришло предложение от Федерации фигурного катания Америки и он решил, что это неплохой вариант. Артур уже выступил на одном из национальных турниров и готовится участвовать в отборе на чемпионат США.

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"Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьёзно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне", – заявил фигурист.

Отметим, что Артур Дмитриев является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева-старший. Последний раз выступал за Россию в 2018 году.

Дмитриев-младший вошел в историю фигурного катания, как первый, кто сделал каскад тройной лутц — тройной флип на турнире серии "челленджер". В 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup он впервые в истории попытался прыгнуть аксель в четыре с половиной оборота.

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