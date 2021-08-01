Чемпионка Олимпиады-2020: горжусь, что мои предки – украинцы

Канадская спортсменка Кристен Кит, которая выиграла золотую медаль Олимпиады-2020 в академической гребле восьмерок на 2 км, призналась, что очень уважает свои украинские корни. Предки 32-летней гребчихи были выходцами из нашей страны, о чем Кристен рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

Кристен призналась, что она выросла в украинской общине в канадском Сент-Катаринсе (провинция Онтарио).

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"Мой дед родился в Украине, а родители моей бабушки были украинцами. Я горжусь своим наследием и хотела б, чтобы они видели, как я участвую в гонках. Дед так много работал, чтобы построить жизнь для нашей семьи в Канаде. Спорт – это та привилегия, которую он мне предоставил. Я выросла в украинской общине, ходила в Украинскую католическую церковь Св. Кирилла и Мефодия, а также занимались украинскими танцами", – отметила Кит.

Кит является рулевой. В 2013 году Кит завоевала "бронзу" на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее.

На Паралимпийских играх она взяла "бронзу" вместе со смешанным экипаже из четырех человек с рулевым. Перед Играми в Токио она выиграла свое первое "золото" Кубка мира в смешанной четверке с рулевым.

В 2017 вернулась в основную сборную и помогла Канаде стать двукратными вице-чемпионами мира.

Изучает экономику в университете Виктории. Любит кататься на горных велосипедах, кофе, пончики. В свободное время работает в сфере бронирования ресторанов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уроженка Украины выиграла для Азербайджана "бронзу" в дзюдо.