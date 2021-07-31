Прихожанка украинской церкви выиграла "золото" Олимпиады-2020

Канадская спортсменка Кристен Кит, которая является прихожанкой Украинской католической церкви из города Сент-Катаринс (провинция Онтарио), стала олимпийской чемпионкой Игр по академической гребле восьмерок на 2 км. 32-летняя Кит была рулевой.

На финишном отрезке канадский экипаж на 0,91 секунды опередил соперников из Новой Зеландии, преодолев дистанцию за 5:59,13. "Бронзу" взял Китай.

"Первое "золото" Токио попало таки в украинские руки", – написал в Facebook известный украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани.

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Кристен начала заниматься греблей в 2002 году в Сент-Катаринсе, Онтарио, в одном из центров гребли в Канаде. Ее дедушка был одним из основателем школьной команды по гребле, когда она училась в 9-м классе.

Свою первую гонку провела в апреле 2003 г, при этом не зная, как управлять лодкой. Ее команда победила несмотря на то, что в гонке несколько раз пересекала всю ширину трассы. В 2010 году Кристен спала в своей машине три недели во время тренировок со сборной U23, потому что она не хотела упускать возможность выступать.

В итоге вместе с командой заняла четвертое место. В 2012 году Кит выступила в пара-гребле в четверке с рулевым на чемпионате мира и Паралимпийских играх в Лондоне, где Канада выиграла финал B.

В следующем году Кит присоединилась к восьмерке основной сборной, завоевав "бронзу" на чемпионате мира в Люцерне и чемпионате мира по академической гребле в Южной Корее в 2013 году.

Во втором своем появлении на Паралимпийских играх она достигла высочайшего уровня в карьере, когда вывела смешанный экипаж из четырех человек с рулевым на бронзу для первой в Канаде медали Паралимпийских игр по академической гребле. Перед Играми в Токио она выиграла свое первое золото Кубка мира в смешанной четверке с рулевым в Познани, Польша.

В 2017 вернулся в основную сборную. В качестве рулевого женской восьмерки она помогла Канаде стать двукратными вице-чемпионами мира.

Изучает экономику в университете Виктории. Любит кататься на горных велосипедах, кофе, пончики. В свободное время работает в сфере бронирования ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уроженка Украины выиграла для Азербайджана "бронзу" в дзюдо.