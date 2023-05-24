Чемпионка ОИ из РФ назвала 'ошибкой природы' рождение в США бойца ММА-фаната Путина

Олимпийская чемпионка Светлана Журова восхитилась тем, что бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который летом 2018 года принял российское гражданство, сдал паспорт США. Депутатка Государственной думы назвал рождение 52-летнего спортсмена в Америке "ошибкой природы".

Видео дня

Такое бредовое заявление Журова сделала в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте выразила уверенность в искренности поддержки со стороны Монсона кровавого режима Владимира Путина.

"Есть определенные условия для депутатов. Им нельзя иметь второе гражданство, если хочешь быть депутатом Госдумы, нужно будет отказываться от многого из своей спортивной жизни. Думаю, словам Монсона можно верить, он говорит искренне. Ошибка природы, что его занесло родиться в США. Я знаю многих иностранцев, кто отказывался от гражданства и становился гражданином России", – сказала Журова.

Ранее Монсон устроил истерику из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) к россиянам, назвав их пощечиной. Напомним, в январе 2021 года Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Он получил российский паспорт в в июне 2018 года, а паспорт "ЛНР" – в 2016-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джефф Монсон, у которого есть татуировка с рашистским символом Z, заявил, что многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!