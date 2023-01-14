Чемпионка из РФ, проговорившаяся, зачем россияне крадут в Украине стиралки, стала посмешищем после слов о ''режиме'' в Норвегии

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова стала настоящим посмешищем в сети после рассказа, о "тяжелой жизни в Норвегии". 21-летняя россиянка прокомментировала слова бывшего главы комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга из Норвегии и нарвалась на неприятные комментарии.

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Ульванг, рассказывая про российских спортсменов, заявил, что их работа и будущее – "быть частью режима".

"Если у вас действительно есть режим в Норвегии, надеюсь, вы примете мои соболезнования. У нас есть всенародно избранный президент, которого выбрало подавляющее большинство людей. Извините, если факты не вписываются в представления СМИ и господина Ульванга", – ответила Степанова в интервью Dagbladet.

"Кем-кем избирается? Когда средний россиянин будет по благосостоянию как средний норвежец, тогда и поговорим про "неблагополучность" Норвегии", – пишут юзеры.

Многие высмеяли политическую подкованность Степановой, которая за свою жизнь не видела ни одного другого президента, кроме Путина.

"Посмотрел профиль этого зрелого не погодам политика товарища Степановой - родилась при Путине, выросла при Путине, и научилась закатывать глаза, если кто-то называет нынешнюю российскую власть "режимом". Уже можно баллотироваться в Госдуру", – с сарказмом пишут фанаты.

Ранее Степанова, рассказывая об в отелях, в которых останавливалась в Росси, ненароком "проговорилась", зачем российские оккупанты воруют в Украине стиральные машины.

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