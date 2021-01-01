Чемпіон України потрапив в неймовірну ДТП в Києві. Відео

Чемпіон України 2018 року по шосейно-кільцевих мотоперегонів Олександр Георгiца потрапив в серйозну аварію у Києві.

Jaguar спортсмена винесло з проїжджої частини, він врізався в стовп і неймовірним чином завис, немов намагаючись злетіти. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Глибочицькій поряд з перетином вулиці Січових Стрільців (неподалiк від кінотеатру "Київська Русь").

"Ну з Новим роком! 2020 й, давай, до побачення, с*ка", – підписав знімок в Instagram 27-річний мотогонщик, тегнув свого друга, з яким імовірно був в авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше півзахисник "Металіста-1925" Дмитро Кравченко, який 28 жовтня в стані алкогольного сп'яніння влаштував масову ДТП в Харкові, отримав покарання у 340 грн.