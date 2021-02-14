Чемпион UFC нокаутировал соперника разрушительный джебом. Видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камар Усман уверено защитил свой титул в полусреднем весе.

В главном бою турнира UFC 258, который прошел в Лас-Вегасе, местный боец нокаутировал бразильца Гилберта Бернса.

Поединок начался для американца не самым лучшим образом. Бразильский спортсмен работал точнее и быстрее, и уже в дебюте немного потряс 33-летнего Усмана, выдав серию ударов.

Камару включил джеб, что сразу прибавило проблем оппоненту.

Во втором раунде чемпион отправил претендента в нокдаун, но не стал развивать успех. Берс смог продержаться до третьей 5-минутки, когда после очередного джеба упал на канвас.

Американский боец бросился на добивание, добыв победу нокаутом.

Для Камару это стало третьей успешной защитой титула. На счету бойца 18 побед в 19 боях. Бернс потерпел 4-е поражение при 19 победах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля американский боец UFC Кори Джеймс Сэндхэген стал автором невероятного нокаута на турнире UFC Fight Night 184.

В со-главном бою вечера 28-летний уроженец Колорадо на 28-й секунде победил своего соотечественника Фрэнки Эдгара "самым невероятным нокаутом" в году.