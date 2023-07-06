Чемпион ОИ из РФ возгордился Путиным и пожаловался на унижение России 'подавляющим меньшинством'

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает требование к спортсменам из РФ осудить войну в Украине желанием "подавляющего меньшинстве". Он назвал подобные действия дискриминацией представителей страны-агрессорки.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Олимпийский чемпион Сеула-88 в лучших традициях кремлевской пропаганды приравнял российский патриотизм к поддержке диктатора Владимира Путина и попытался высмеять условия допуска атлетов из РФ к международным соревнованиям.

"Давайте жить по закону. Не должно быть никакой дискриминации. Теперь, если ты слишком сильно гордишься своим президентом, то чтобы за медальку побороться или пробежаться, нужно подписать бумагу, что страна плохая. Эти вещи унижают гражданское и личное достоинство любого человека. Надо оставаться сильными. Не размениваться на кока-колу и делать свое дело. У нас есть на это силы с такой страной, президентом и народом. Мы находимся под колоссальным давлением подавляющего меньшинства, которое навязывает правила", – сказал Мамиашвили.

Ранее он высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках" после информации о планах Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Играм-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

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