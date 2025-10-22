Чемпион мира с украинскими корнями не выдержал травли российского гросмейстера и умер в 29 лет

Известный американский гроссмейстер с украинскими корнями Даниэль Народицкий скончался за две недели до своего 30-летия. Семья шахматиста объявила о его "неожиданной" смерти через клуб Charlotte Chess Center, однако причину смерти не раскрыла.

Видео дня

Народицкий был известен как талантливый шахматист и популярный комментатор на YouTube, где он вел обучающие видео и стримы с партиями против соперников. Его канал собрал почти полмиллиона подписчиков, а трансляции на Twitch — 340 тысяч зрителей. Он вдохновлял сотни тысяч людей по всему миру играть в шахматы и считался одним из ключевых популяризаторов шахматного контента онлайн.

"Это огромная потеря для мира шахмат", — отметил второй номер мирового рейтинга Хикару Накамура, близкий друг Народицкого. Он подчеркнул, что Даниэль вдохновлял многих своими видео и живыми играми, а создание контента для него никогда не было вопросом денег — он делал это из настоящей страсти к игре.

Даниэль Народицкий родился в семье еврейских иммигрантов из СССР: его отец Владимир — из Украины, а мать Олена — из Азербайджана. Он начал играть в шахматы в шесть лет и уже в 2007 году стал чемпионом мира среди юношей до 12 лет. В подростковом возрасте он получил титул гроссмейстера и продолжал карьеру тренера, а также писал колонки для New York Times.

Последние годы жизни Народицкий оказался в центре скандала: весной 2025 года 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник публично обвинил его в читерстве, хотя доказательств не предоставил. После этого Народицкого перестали приглашать на эфиры и турниры в качестве комментатора.

Украинский журналист Володимир Гарец отмечал, что для Народицкого, как для человека, для которого репутация была важна, это стало сильным ударом: "После этого скандала он не смог восстановиться, мир шахмат начал смотреть на него косо, и это подорвало его ментальное здоровье".

Многие шахматисты мира после смерти Даниэля косвенно называют именно Крамника главной причиной трагедии

"Я уже говорил, скажу ещё раз. Крамник может идти нахер. Пусть идёт нахер и горит в аду, Вот и всё, что я скажу, понятно? Вот и всё, что я скажу", – говорит один из шахматистов на видео.

Народицкий сам отрицал обвинения, объясняя, что инцидент с видео, на котором он якобы использовал шахматный движок во время спидрана, был ошибкой без намерения обмануть. Он отмечал, что "никогда не читерил и всегда строил карьеру вне читерства", а обвинения Крамника назвал манипуляцией.

Шахматное сообщество выразили соболезнования родным и друзьям Народицкого. Его коллеги и поклонники отмечают не только мастерство, но и доброжелательность, щедрость и вклад в популяризацию шахмат, который вдохновил тысячи начинающих игроков по всему миру.

В последние годы он активно встречался и играл с другими известными шахматистами. В частности, в декабре Даниэль победил украинца Василия Иванчука, что произвело сильное впечатление на украинского гроссмейстера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!