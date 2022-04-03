Чемпион мира - российским спортсменам: у вас ничего не екает? Почему засунули язык в ж*пу? У нас умирают дети

Знаменитый украинский киберспортсмен Даниил Zeus Тесленко обратился к российским киберспортсменам которые после вторжения РФ в Украину сейчас просто молчат, и нигде ничего не говорят. Двукратный чемпион мира по Counter-Strike выложил видео с раздачей россиянами еды в Мариуполе.

Капитан состава NAVI по CS:GO признался. что его трясет просто после этого видео.

"Как-будто вы, бл*дь, пропали, вас не стало вообще. Блогеры, которых я знаю лично, десятки сотни людей, комментаторы. Ребята, вы когда смотрите на эти кадры, у вас ничего не екает, как вам сейчас живется? Я просто не понимаю. Ребята, мы прошли с вами многое, я не хочу перечислять по именам, мы реально всегда нормально общались. Почему вы засунули язык в ж*пу? Объясните, мне, я не понимаю просто", – не сдержался Тесленко.

Видео дня

Тесленко не знает, как по прошествии определенного времени, когда все закончится, они будут смотреть друг другу в глаза.

"Как вы будете себя чувствовать, когда вы мотгли реально показать, сказать, как-то проявить себя? А вас просто нет. Это сотни, тысячи людей, которые могли бы на что-то то повлиять. Я знаю, у вас у многих есть деньги, уедьте из России – показывайте, говорите, если вы боитесь сидеть в России и ничего не можете, бл*дь", – добавил киберспортсмен.

Тесленко понимает, что разные музыканты и звезды переживают за свою жизнь в России

"Но вы, то? мы же знакомы, вы же видите, что происходит. Я прошу вас – откройте глаза и начните говорить. Пожалуйста, умирают наши дети. Ребята, отсылайте киберспотсменам, стримерам, блогерам, комментатором с вопросом, почему они засунули язык в жопу? В России живут тысячи медийных людей которые просто пропали куда-то, испарились, сука. Такое ощущение, что их никогда и не было", – подытожил чемпион мира.

Ранее знаменитый украинский фигурист Максим Никитин заявил, что российских спортсменов правильно отстранили от всех турниров. Максим уверен, что не может быть никакой альтернативы бану, когда российские спортсмены выходят на митинг в поддержку войны, на олимпийскую экипировку цепляют российскую свастику.

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