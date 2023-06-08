Чемпион мира, предавший Украину, наградил в Москве "Путина". Видео назвали "кристальным абсурдом"

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, принял участие в Москве в церемонии награждения Институтом Развития Интернета (ИРИ). ИРИ финансирует под видом "патриотического" интернет-контента пропагандистские проекты, на которые выделяются миллиарды рублей.

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Карякин вручил приз за "Лучший журналистский проект в интернете" актеру Comedy Дмитрию Грачеву. 45-летний уроженец Керчи долгое время играет в "Comedy Club" президента России. Грачёв-Путин вышел получать награду за проект "Москва. Кремль. Путин", который ведет Павел Зарубин.

В сети видео с Карякиным и Грачевым назвали "кристаллизированным абсурдом".

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом полномасштабного вторжения в Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.

2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

1 июня 2023-го крымчанин отказался от выступления на Кубке мира под нейтральным флагом.

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