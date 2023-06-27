Чемпион мира по тяжелой атлетике покончил с собой в 35 лет

Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов из Казахстана умер в возрасте 35 лет, сообщает TengriSport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жетысуской области. Тело спортсмена было обнаружено по его месту жительства в селе Достык Каратальского района.

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Согласно показаниям родных, тяжелоатлет покончил с собой. По факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства".

Седов за свою карьеру четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана, в 2010 году установив национальный рекорд (последовательно 189 кг и 191 кг, 222 кг – сумма 413 кг). В 2008-м участвовал в летних Олимпийских играх в Пекине.

В 2009 году стал чемпионом мира на мундиале в Корее с общим результатом 402 килограмма (185 кг рывок и 217 кг толчок).

На чемпионате мира-2014 повторил мировой рекорд, установленный ещё в прошлом веке – рывок 188 кг, выиграл малую золотую медаль, также стал серебряным призером первенства. В послужном списке Седова "бронза" ЧМ-2013.

В 2016 году во время перепроверки проб Седова с ОИ-2008 там был обнаружен станозолол. Из-за этого все результаты тяжелоатлета с 2008-го по 2016 год были аннулированы.

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