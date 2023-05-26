Чемпион мира из РФ назвал бегство из России проституцией и добавил, что будущее Игр-2024 зависит от Путина
Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев считает предательством выступление российских спортсменов под нейтральным флагом или смену ими гражданства. Уроженец Москвы, который ранее выступал за Казахстан, а затем вернулся в сборную РФ, добавил, что решение об участие на Играх-2024 в Париже будет принимать диктатор Владимир Путин.
Об этом Федяев заявил в интервью порталу News.ru. Он отметил, что ему поступает множество предложений о переходе в какую-то другую национальную команды, однако фехтовальщик при этом не отказывается от них, а просто называет завышенные финансовые требования.
"Мне постоянно поступают предложения от разных стран, но я не иду. Называю такой ценник, что все отказываются. Наверное, меня можно назвать ватником, я люблю свою страну, я здесь вырос, влюбился, женился, развелся! Это моя страна. Я не спортивная проститутка, чтобы убегать куда-то. Тем более сейчас. Сейчас военное время, политика изменилась. И нельзя уже так просто взять и поехать куда-то под нейтральным флагом. Кто я тут буду потом? Предателем. Это был бы плевок в душу многим людям. Париж-2024? Все будет зависеть от общего решения. От того, что президент скажет", – сказал Федяев.
Ранее российские спортсмены, получившие допуск на турниры Международной федерации фехтования (FIE), отказалась в них участвовать.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже.
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