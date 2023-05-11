'Виден фарс': в РФ готовятся к бойкоту Олимпиады-2024, заявив об ответственности 'перед страной и историей'

Российские спортсмены, которые согласятся с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска к соревнованиям, "понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей". Атлеты из страны-агрессорки находятся в той точки, когда надо принимать решение относительно участия в турнирах, в том числе Олимпиады-2024.

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Об этом с пафосом и пренебрежением к европейским коллегам в своем Telegram-канале написал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он назвал условия возвращения представителей РФ к международным соревнованиям настоящим фарсом и намекнул на будущий отказ от Игр в Париже.

"Ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры "возвращения" россиян и белорусов на международную арену. У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают "коллеги из Лозанны". Олимпийская солидарность – один из главных принципов олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком вольно его трактуют, с высокой вероятностью, понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей", – заявил Поздняков.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования (FIE), которая ранее разрешила россиянам выступать на своих турнирах, отстранила от соревнований трех олимпийский чемпионок из РФ.

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