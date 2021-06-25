Могла уснуть за рулем, была уставшая: подробности смертельного ДТП с украинской рекордсменкой

Известная рекордсменка по бегу Катерина Долган трагически погибла в аварии. Девушка возвращалась с марафона, была за рулем, но, вероятно, на какой-то миг заснула. Это огромная трагедия для семьи спортсменки, чьи родители похоронили третьего ребенка.

Катя была спокойной и тихой, но очень целеустремленной девушкой. Недавно лишь получила высшее образование. Знакомые и близкие вспоминают о ней исключительно теплыми словами.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

20 июня на трассе Киев – Прилуки в ДТП погибла известная рекордсменка по бегу Екатерина Долган. 21-летняя девушкабыла за рулем, возвращалась домой после Киевского ультрамарафона. Правда, на этот раз после пяти кругов она сошла с дистанции. Не добежала…

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"За два дня до ультрамарафона она бежала в Сумах. Уже накопилась усталость. Тренеры были против того, чтобы она участвовала в забеге в Киеве, они даже звонили и просили снять ее с дистанции. Но юношеский максимализм, упорство, поэтому она решили бежать. Но не смогла. Жара, усталость, кислородное голодание. В этот же день она села за руль и ехала домой в Прилуки. В какой-то момент она то ли заснула за рулем, то ли отключилась и попала в аварию", – говорит OBOZREVATEL ее первый тренер из Прилук Руслан Саливон.

Скорость машины была не более 50 км. По словам знакомых, Катя никогда не гоняла. Но автомобиль съехал с дороги и врезался в забор. Часть крепления забора пробила лобовое стекло и ударило спортсменку прямо в голову. Она погибла на месте.

Жуткая трагедия, смерть совсем юной и перспективной спортсменки, да и просто доброй и очень скромной девушки потрясла друзей, знакомых, жителей Прилук, спортсменов, которые знали Катю. На похоронах у девушки, по словам тренера, собралось полгорода, церковь была заполнена до отказа.

Катя была третьем и единственным ребенком в семье. Родители до этой трагедии дважды хоронили своих детей. Сначала умер маленький сын, который прожил всего несколько дней. А в возрасте примерно 6 лет от тяжелой болезни скончалась сестричка. Теперь не стало и Кати.

"О том, что Катя погибла, мне сообщили уже поздно вечером. Это было ужасно", – вспоминает руководитель Национального Реестра рекордов Лана Ветрова.

Она познакомилась с девушкой еще осенью 2020 года. Тогда 20-летняя Катя из Прилук прислала им заявку на установление рекорда, собиралась беспрерывно пробежать на тренажере пять часов.

"Она была очень скромной, но со спортивным характером. Не каждый человек решится предложить свой рекорд. А вот она решилась. Мы тогда посмотрели, что рекордов по бегу разных много, но вот на тренажере еще никто рекорд не устанавливал. И приняли ее заявку", – говорит Ветрова.

Бежать решили в спортивном клубе в Прилуках, где и тренировалась Катя. Назначили дату, время, собрали журналистов. И тут выясняется, что Кате руководство не разрешает использовать помещение для установления рекорда.

"Звонит взволнованная Катя. И говорит мне, что такая ситуация, мне не разрешают. Там уже журналисты стоят. Я была удивлена. Звоню директору клуба. Оказалось, что вся проблема там в политике. Мэр принадлежит одной партии, заместитель мэра – к другой, а директор клуба – к третьей. Словом, не сошлись. Бедная Катя, которой нужно настраиваться на бег, вынуждена решать все эти вопросы. Тогда мы решили, что перенесем все в Киев. Она приехала, мы договорились со спортивным клубом. И она побежала", – рассказывает Ветрова.

После этого карьера Кати понеслась как сумасшедшая. Она участвовала во многих марафонах, постоянно куда-то бежала, словно торопилась, боялась не успеть осуществить свою мечту. Словно предчувствовала, что жизнь ее будет такой короткой.

"Маленькая, худенькая, тихая девочка. Но я как тренер в первую очередь обращаю внимание на порядочность и трудолюбие спортсменов. Катя всегда была на связи, звонила, сообщала, если не может прийти, советовалась. И через год занятия уже дали первые результаты. Она становилась призером на областных соревнованиях. В 2017 году мы впервые попробовали участвовать в чемпионате Украины, она там заняла 7 или 8 место", – вспоминает Саливон.

А после этого Катя начала бегать марафоны. После двух лет тренировок она познакомилась с другим тренером и перешла к нему в Киев, поскольку училась тут в институте им. Драгоманова. Учебу она закончила буквально за несколько дней до своей гибели. Стала бакалавром, оставалось только получить диплом.

Саливон вспоминает, что Катя была удивительным человеком. Она никогда и ни с кем не ссорилась, никому не говорила плохого слова.

Катя встречалась последние полгода с Павлом. Они вместе были в машине в то роковое утро. Павел вспоминает, что перед ультрамарафоном они действительно были в Сумах. Там Катя с утра пробежала 50 км. Ждать второго, дневного старта они не стали. Немного отдохнув поехали в Киев.

"Забег начинался ночью. Мы поспали прямо в машине. Марафон проходил на Трухановом острове, нужно было бегать по 5 км: в одну сторону, потом в другую, потом снова. Я был рядом, носил ей еду и воду, чтобы она не теряла энергию. Потом она заметила, что я устал, отправила меня в машину поспать минут 15. Она была очень настойчива всегда. Я пошел в авто, завел будильник. А через 13 минут она постучала в окно – сошла с дистанции. Говорит, что ноги стали ватными", – вспоминает Павел.

После этого молодые люди вновь немного поспали в машине, встретили рассвет и отправились в путь на Прилуки. За рулем был Паша. По словам молодого человека, до дома оставалось минут 40:

"Мне очень хотелось спать, я остановился, хотел, чтобы мы отдохнули минут 15-30. Но Катя сказала, что спать не хочет, она разогнала кровь. Не смотря на свою хрупкость и нежность, она была по-хорошему упряма. Поэтому я сел сзади и задремал, Катя села за руль".

Парень проснулся от удара. Видимо спортсменка уснула за рулем и на повороте машина въехала во двор частного года, снесла забор.

"Я увидел, что одна из поперечных досок вошла в салон автомобиля. Машина дымила. Я выключил зажигание, вылез, пытался вытащить ее с переднего сидения, но все было завалено ветками, бетонными осколками. Вытащил ее через задние двери. Появились люди, я кричал и просил вызвать скорую. Из головы у Кати шла кровь, я знаю, что просто так ее не остановить. Снял одежду, приложил. Глаза у нее были закрыты. Я кричал ей на ушко: "Дыши!" "Не уходи в темноту!"

Когда приехала скорая, врач начала измерять давление. Я кричал, что нужно делать укол, чтобы остановить кровотечение и срочно везти в реанимацию. В скорой я держал ее на руках, следил, чтобы язык не запал. Она еще дышала, потом ее шея ослабла", – вспоминает Павел.

В больнице в реанимации через пять минут вышел врач, сказал, что девушка умерла, травмы не совместимы. Приехал отец Кати, но уже было поздно, хотя ее рука еще была теплой.

"Твоя поддержка очень важна для меня. Ты оказываешься рядом, когда очень нужен мне. Твои слова и твое присутствие дают мне огромное количество сил и энергии. Не хватит слов, чтобы передать как для меня это важно и как твоя забота помогает мне, а все проблемы кажутся уже не такими неразрешимыми", – писала Катя в Instagram о Павле.

После гибели девушки Павел опубликовал пост на своей страничке в Facebook: "Я пытался тебя радовать каждый день, может, из-за этого ты меня полюбила так сильно, нежно и ласково. Я благодарен Богу за то, что ты появилась в моей жизни. Я тебя люблю также сильно, как и любил, даже после твоего ухода. Очень больно, скорбь переполняет, не могу найти правильных слов… Сегодня на небесах стало на одного ангела больше".

Бегом девушка занялась тоже из-за смерти сестрички. Она говорила потом Павлу, что, когда бежала, чувствовала, что боль и печаль из-за потери родного человека отступают.

"Таких как Катя на свете не бывает. Вы не представляете какой светлой и доброй она была. Она даже паука не могла раздавить, который жил у них в подвале. Полгода не спускалась туда за консервацией, боялась его, но убить жучка не могла".

Этим летом Катя и Паша собиралась пожениться. Но не успели. Во вторник, 22 июня Катю похоронили в селе Ивковцы неподалеку от родных Прилук Черниговской области.