Вице-чемпионка мира из РФ заявила, что россиян ''будут умолять вернуться'' в мировой спорт

Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Елена Соколова выразила абсурдное мнение о том, что россиян будут умолять вернуться в международные турниры. По ее словам, мировой спорт в целом, и соревнования на льду, в частности, распадется без участия в них представителей страны-агрессора.

Видео дня

Об этом Соколова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она добавила, что в мире якобы падает интерес к фигурному катанию из-за отстранения ее соотечественников, что приводит к негативным последствиям для самих международных федераций.

"Мировое фигурное катание не просто потеряет, а рассыпется без российских и китайских фигуристов. Поэтому предполагаю, велика вероятность, что к концу года они могут не просто просить, а умолять нас вернуться. Популярность фигурного катания во всем мире падает, это признано во всем мире. Во всем мире куча поклонников именно российского фигурного катания, нашего стиля, особенностей. Это они теряют, многие чемпионаты потеряли в количестве зрителей", – сказала Соколова.

Ранее известная тренерка Татьяна Тарасова закатила истерику из-за лишения России Гран-при по фигурному катанию в будущем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о готовности подать в суд против России, так как страна-агрессор пытается отмазать фигуристку Камилу Валиеву от допингового скандала, признав ее невиновной в употреблении запрещенных веществ. После этого в РФ начали обвинять Украину в допинг-скандале со спортсменкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!