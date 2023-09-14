Дробязко потребовала от Литвы уважения за любовь к России. В ответ ее предложили депортировать в РФ

Знаменитая литовская фигуристка Маргарита Дробязко назвала "недополитиками" власти Литвы и сказала, что не предаст Россию. Дробязко родилась 51 год назад в Москве. После распада СССР выступала за Литву вместе с Повиласом Ванагасом, взяв "бронзу" чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.

В августе прошлого года Дробязко приняла участие в ледовых шоу Татьяны Навки в России. После этого Дробязко и Ванагаса лишили государственных литовских наград, а в июле МВД Литвы попросило президента страны лишить фигуристку гражданства. Эту процедуру инициировал Сейм Литвы.

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13-кратная чемпионка Литвы заявила, что прославляла честь страны на соревнованиях благодаря России, которую теперь объявили "вражеским государством".

"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", – отметила Дробязко.

Знаменитая спортсменка, у которой отец из России, а мать из Украины, не считает себя обязанной высказываться публично о войне, занимая ту или иную сторону.

"Разве согласно конституции Литвы, я не имею права не озвучивать свою позицию если я не могу, не хочу или не готова это сделать?" – возмущается Дробязко.

Также Маргарита считает, что если перед законом все равны, то почему в танцевальной паре ее наказывают, а ее мужа нет.

"Разве я должна всю жизнь доказывать, что я честная гражданка, тогда как гражданин Литвы Повилас совершенно не обязан этого делать? Неужели граждане Литвы делятся на категории и классы с разными обязанностями, касающимися их фундаментальных прав? Насколько это все соответствует конституции Литвы? Я надеюсь, что профессиональный и беспристрастный ответ на это будет получен от комиссии по гражданству", – говорится в заявлении фигуристки.

В комментариях литовские подписчики Дробязко предложили ей отказаться от гражданства Литвы и вернуться в страну, которую она так любит.

"Пишу этот комментарий на литовском, потому что вы, как гражданин Литвы, знаете, что изучение литовского является обязательным условием граждан. Россия напала на Украину и убивает ее людей. Ваши танцы в шоу страны-террориста несовместимы с позицией Литвы. Отказывайтесь от гражданства", – говорится в самом заплюсованом комментарии.

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