Британский силач поднял штангу с четырьмя девушками. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 13:08, 10.01.2021 Обновлено: 13:16, 10.01.2021

32-летний британский силовой экстремал Эдди Холл продемонстрировал впечатляющий трюк на одной из своих тренировок.

Бывший обладатель титула "Самый сильный человек мира" смог выжать штангу, на которой висело четыре девушки.

Отметим, что эта тренировка состоялась в рамках подготовки к боксерскому поединку против другого силового экстремала — исландца Хафтора Бьорнссона.

На видео видно, как Холл перед восхищенной толпой легко делает три повторения с тяжелым снарядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября 24-летний украинец Алексей Новиков стал обладателем титула самого сильного человека планеты в 2020 году.

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