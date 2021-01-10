Британський силач підняв штангу з чотирма дівчатами. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 13:08, 10.01.2021 Оновлено: 13:56, 10.01.2021

32-річний британський силовий екстремал Едді Голл продемонстрував приголомшливий трюк на одному зі своїх тренувань.

Колишній володар титулу "Найсильніша людина світу" зміг вичавити штангу, на якій висіло чотири дівчини.

Зазначимо, що це тренування відбулося в межах підготовки до боксерського поєдинку проти іншого силового екстремала – ісландця Гафтора Бйорнссона.

На відео видно, як Голл перед захопленим натовпом легко робить три повторення з важким снарядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада 24-річний українець Олексій Новіков став володарем титулу найсильнішої людини планети у 2020 році.

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