Боец UFC ярким нокаутом завоевал чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра победил американца Майкла Чендлера и стал первым чемпионом в легком весе после ухода из спорта россиянина Хабиба Нурмагомедова. Главный поединок на турнире UFC 262 в Хьюстоне завершился досрочно.

Уже в дебюте встречи Оливейра перевел бой в партер и попытался победить удушающим приемом. Чэндлеру удалось выбраться и контратаковать, после чего уже бразилец оказался на полу и был близок к поражению.

На первых первых секундах второго раунда американский боец пропустил мощный левый боковой, от которого эффектно рухнул. Боец успел подняться, но Оливейра выбросил еще один левый боковой, который вырубил Чэндлера. Бразильский боец бросился добивать оппонента, и рефери остановил бой.

"11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов. Я фавела, которая никогда не отказывалась от своих мечтаний. Если у вас есть вера, все сбудется", — заявил 31-летний спортсмен во время пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пол Капальдо добыл эффектную победу над соотечественником Крисом Василем, ударом, который назвали "лучшим нокаутом года".