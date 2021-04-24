Боец MMA победил "удушением ниндзя" на 20-й секунде поединка. Видео

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Канаан Кавайи добыл эффектную победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Поединок против соотечественника Джейка Чилдерса завершился на 21-й секунде первого раунда.

Уже на старте бой перешел в партер, где 23-летний Кавайи заставил соперника сдаться, исполнив прием из бразильского джиу-джитсу, известный как "удушение ниндзя".

Кавайи одержал шестую победу в карьере при единственном поражении. Боец успешно дебютировал в рамках LFA. До этого Кавайи участвовал в ивентах Bellator, Destiny MMA, Smash Global.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года украинская чемпионка по смешанным боевым искусствам (MMA) Алена Рассохина (13-4) добыла эффектную победу в дебютном поединке промоушена ONE Championship.

30-летняя днепрянка на турнире в Сингапуре "задушила" Стэмп Фаиртекс из Таиланда (5–1), которая является двукратной чемпионкой ONE (по кикбоксингу и муайтай).