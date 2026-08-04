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BETON объявил о партнерстве с Dota 2-направлением украинского киберспортивного клуба Inner Circle. В этом году направление возглавил Иван "ArtStyle" Антонов.

"Для клуба IC чрезвычайно приятно иметь таких надежных друзей, как BETON. Это те люди, которые, так же как и мы, искренне заинтересованы в долгосрочном развитии отечественного киберспорта. Все наше сотрудничество — это позитивный индикатор здорового развития двух сильных брендов — Inner Circle и BETON", — отметил ArtStyle.

ArtStyle — игрок состава NAVI, который в 2011 году завоевал первый в истории титул The International. Антонов вспоминает, что тогда никто не ожидал такого результата. До этого момента в The International играли в Dota 1 практически без серьёзной инфраструктуры, за небольшие призовые и в очень скромных условиях. По его словам, ту победу он до сих пор считает одним из самых ярких воспоминаний в своей жизни.

Состав Inner Circle формировался с нуля. Ставка была сделана на людей, способных отбросить собственное эго ради общей цели и положиться друг на друга. В начале 2026 года клуб выбрал международный вектор развития, и языковой барьер стал одним из главных вызовов на этом пути.

"Мы благодарны BETON за веру в нашу команду и возможность развивать экосистему, давая шанс украинской молодёжи в рамках основного или молодёжного составов Inner Circle", — добавил он.

Под руководством Антонова обновленный состав прошел в закрытые европейские квалификации The International 2026. Уже в первом сезоне команда квалифицировалась на Esports World Cup и поднялась в рейтинге, благодаря чему уже получает инвайты на новые турниры.

Киберспорт в Украине еще находится на этапе становления, и именно сейчас важно, кто стоит рядом с командами на этом пути. "BETON становится титульным партнером Dota 2-направления Inner Circle, потому что мы верим: поддержка на этапе становления команды — это то, что впоследствии служит примером для других. Хотим, чтобы в украинском киберспорте было больше таких историй, когда бренд разделяет с командой стремление к победе", — говорит Роман Балашов, генеральный директор компании "СИТИКОД", которая ведет деятельность под брендом BETON.

В Inner Circle отмечают, что впереди ещё много работы, изменений и тренировок. Команда продолжает работать над коммуникацией и взаимопониманием внутри международного состава.

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